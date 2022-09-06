Fatih'te Aksaray Metro durağı önünde gerçekleşen olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait çevik kuvvet aracında polis memuru, doldur boşalt yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu görev arkadaşını vurdu.
YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Tedavi altında alınan polisin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ankara'da freni boşalan tır dehşet saçtı: 1'i polis 3 yaralı Gaziantep ve Mardin'in ardından bir tır faciası da Ankara'da yaşandı. Freni boşalan tır, kırmızı ışıkta duran araçları biçti.
Polis, operasyonda çocuklar korkmasın diye dondurma dağıttı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Polis, operasyon sırasında korkmasınlar diye çocuklara dondurma dağıttı.