Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de sebze ve meyve üreticileri, tarım arazilerinde çalıştıracak işçi bulmakta güçlük çekiyor. Üreticiler, bu yüzden mültecileri çalıştırdıklarını söylüyor. Delice ilçesinde domates yetiştiren Mustafa Demiray “İşçi bulamıyoruz. Devlete sırtını dayamışlar, geçinip gidiyorlar. İşçileri dışarıdan getirtiyoruz. Mülteciler çalışıyor. 220 liraya yevmiye veriyoruz. Ben 300 lira da versem ilçemizden çalışan adam çıkmaz. ‘Çalışmıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yatmayın, kalkın’ diyorum. Ağız dolu laf söyleyip gidiyorlar. İyi ki mülteciler var. Onlar olmasa sebzelerimiz çürüyüp gidecek. ‘Suriyeliler, Afganlar gitsin’ diyorlar. Peki, onlar gidince yerine kim çalışacak? Tarımda, sanayide onlar çalışıyor. Ben domatesin kilosunu 4 TL’den satıyorum. Bu tarlada yabancılar çalışmasa domatesi dışarıda ithal edecekler. Böylelikle fiyat daha da yükselecek. Diyelim yevmiyeyi 500 TL yaptım, bu da halka yansımayacak mı?” şeklinde konuşuyor. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem de şunları söylüyor: İlçemizde işçi sıkıntısız yaşıyoruz. İş bol ama çalışacak eleman yok. Tarlada ya da diğer sektörlerde çalışmak isteyen Delice’ye gelebilir.

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