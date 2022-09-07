Türkiye Gazetesi

Tavuk sahibi her zaman ki gibi tavuğun yumurtalarını almaya gittiğinde yumurtalardan birinde bir farklılık olduğunu gördü. Eve gelip yumurtayı açığında ise gözlerine inanamadı. Adıyaman’ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde meydana geldi. Şeref Akın’ın kümesinde bulunan tavuklardan birisi diğer yumurtaların yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir yumurta çıkardı.

Sabah kahvaltıda pişirmek için kümese yumurta almaya giden Azra Akın, yumurtalar içerisinde ki büyük yumurtayı fark etti.

YUMURTANIN İÇİNDEN YUMURTA ÇIKTI

Yumurtayı alarak annesine götüren Azra Akın, farklı olan bu yumurtayı kırarken cep telefonuyla bu anları kaydetti. Yumurta kırıldığında içerisinden kabuklu başka bir yumurta çıktı. İçerisinden çıkan yumurtayı kırdığında ise yumurtanın sarısı ve beyazı çıktı.

'BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK'

Şeref Akın’ın yeğeni Azra Akın, “Sabah kümesten tavukların yumurtalarını almak istediğimde büyük bir yumurta gördüm. Annem yumurtayı kırdığında enteresan bir şekilde içinden bir tane daha yumurta çıktı. Bende bunu görünce çok şaşırdım. Bu güne kadar hiç böyle bir şey görmedik” diye konuştu.

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