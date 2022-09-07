Türkiye Gazetesi

Adliye önünde korku dolu anlar görenleri resmen dehşete düşürdü. Boşanma aşamasındaki eşiyle adliye önünde karşılaşan adam kadını az kalsın öldürüyordu. Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde yaşanan olayda boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi.

ÇOK SAYIDA YERİNDEN BIÇAKLADI

Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.’yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TEPKİLER YAĞDI

Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayın hemen ardından çekilen görüntülerde ise şahsın gözaltına alındığı anlar ve çevredeki diğer kadınların yaşanan olaya gösterdiği tepkiler yer aldı.

Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı Sakarya D-650 yolunda meydana gelen feci kazada şehirler arası yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, kazada 25 kişi yaralandı.

Sakarya’da acı olay: Genç doktor evinde ölü bulundu Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan diş hekimi evinde ölü bulundu. Çilingir yardımıyla evinin kapısı açılan gencin, cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Sakarya'da hastanede ebe ve hemşire hasta yakınları tarafından darbedildi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorla tartışan hasta yakını, araya girmeye çalışan ebe ve hemşireyi darbetti.