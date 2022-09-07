Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşanan akıl almaz kazada otomobilden fırlayan lastik, uygulama yapan traik polise çarptı. Osman Uzun'un (50) kullandığı otomobilin sağ arka lastiği, Manisa-Turgutlu kara yolunun Akpınar mevkisinde yerinden çıkarak, uygulama noktasında görev yapan trafik polisi Necmettin Karapınar'a (54) çarptı.
POLİSİN BACAĞI KIRILDI
Yaralanan talihsiz polis, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin bacağında kırık oluştuğu öğrenildi.
Lastiği jantla beraber kopan otomobil ise bir süre sonra güçlükle durabildi.
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