Türkiye Gazetesi

Giresun’un Bulancak ilçesinde internetten tanıştığı Hüseyin Gökçek tarafından evinde öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk cinayetinde, Şentürk’ü defalarca bıçaklayan katil zanlısı Gökçek’in Ankara’dan Giresun’a geldiği tespit edilmişti.

Aileler arasında yapılan nişanın bozulması üzerine Gökçek’in barışmak için Ankara’dan Giresun’a geldiği ve barışmak istemeyen Şentürk’ü boğazdan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Olayın ardından Sanık Gökçek, Ordu-Giresun Havaalanı’nda yakalanmıştı.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk hazır bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da dosyaya katılım talebi mahkeme heyetince kabul edildi. Sanık Hüseyin Can Gökçek ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

ALDATTIĞINI İDDAİ ETTİ

Sanık Hüseyin Can Gökçek, ifadesinde olay günü beraber kaçmak için anlaştıklarını Sıla Şentürk'ün evine gittiğini, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, cinayeti işlediğini kabul etti. Sanık savunmasında, nişanlandığını ve dini nikah yapıldığını ancak, daha sonra maktul Sıla Şentürk’ün kendisinin aldattığını ve evlenmekten vazgeçtiğini ileri sürdü.

İNTERNET ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Mahkeme iddianamede geçen sanığın eylemi öncesinde "Uçakta bıçak gider mi?" şeklinde internetten yaptığı aramalara yönelik sorusuna sanık Gökçek, bıçaklara merakı ve ilgisinin olduğunu, yurtdışındaki farklı sitelerde bu nedenle aramalar yaptığını söyledi.

Baba Bekir Şentürk ise, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini ifade ederken, anne Asiye Şentürk ise,” Kızımı sanıktan kurtarmaya çalıştım. Sanığın tüm anlattıkları yalandır. Sürekli bizi suçlamaktadır. Çocuğumu ondan kurtarmaya çalışıyordum. Evlendirme gibi bir niyetimiz yoktu. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

GÖRGÜ TANIĞI BABAANNE DEHŞETİ ANLATTI

Tanık ifadelerine de başvurulan duruşmada, cinayete tanık olan babaanne Hatice Şentürk, olay günü evde olduğunu belirterek, “ Eve nasıl girdiğini görmedim. 'Babaanne' diye Sıla'nın sesini duydum. Yukarıya çıktım yerde yatıyordu. Sanık ise kapının arkasında dikiliyordu. 'Ne yaptın?' diye sorduğumda bana, “Torunun sözünü tutmadı” dedi. Daha sonra dışarı çıkıp yardım istedim" dedi.

Sıla Şentürk'ün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları, sanığın canavarca hisle tasarlayarak öldürmekten en ağır cezayı almalarını istedi.

Duruşma, sanığın tutuklu halinin deva etmesine ve eksikliklerin giderilmesi için 29 Kasım'a ertelendi.

16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü öldüren Hüseyin Can Gökçek’in internet aramaları dehşete düşürdü Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen cinayette iddianame hazırlandı. Giresun’da katil zanlısı 22 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün ölümü herkesi ağlatmıştı. Kan donduran cinayette, mahkeme iddianameyi hazırladı. Hüseyin Can Gökçek hakkında tasarlayarak canavarca hisle çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edilirken Gökçek’in internet aramaları dehşete düşürdü.

Sıla Şentürk cinayetinde yeni gelişme Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden eski nişanlısı Hüseyin Gökçek hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor.