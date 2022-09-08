Türkiye Gazetesi

Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli 41 yaşındaki hakim Mehmet Ali G, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki evinde canına kıydı. Mehmet Ali G, tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesini duyan çocukları, odalarından fırlayıp salona geldi. Çocuklar, babalarını kanlar içinde bulunca ambulans çağırdı.

Olay yerine intikal eden ekipler, hakimin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Hakimin neden intihar ettiği araştırılıyor.

Kahreden ölüm! Ali Sürmeli’nin 82 yaşındaki annesi intihar etti Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ali Sürmeli’nin Kocaeli’nde yaşayan 82 yaşındaki annesi intihar etti. Son dakika haberine göre Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken cenazesinin yarın olduğu öğrenildi.

Osmangazi Köprüsü'nde intihar: Arabasını durdurup denize atladı Osmangazi Köprüsü'nde bir kişi, metrelerce yüksekten denize atladı. Şahsın cesedi, bir gündür suda aranıyor.

Balkona çıkan genç, bileklerini keserek intihar etti Zonguldak’da bir genç ailesinin şehir dışında olduğu akşam balkonda bileklerini keserek intihar etti.