Türkiye Gazetesi

Cezaevinden çıkar çıkmaz boşanma aşamasındaki eşini takip etti ve çocuğunun göz önünden cinayet işledi. Sabah saatlerinde Bartın’ın Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkiinde yaşanan dehşet veren olayda Metin Ar (49), 2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden Adli Kontrol kararıyla çıktı. Ar, çıktıkta hemen sonra kendisinden boşanmak isteyen ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Arzu Ar’ı (33) takip etmeye başladı.

Genç kadını takibe alan 49 yaşındaki Ar, burada kadının yolunu kesti.

ÇOCUĞUNUN GÖZ ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Yanında 10 yaşındaki kızıyla birlikte çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, Metin Ar tarafından başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca kez bıçaklandı.

Bartın'da bir şahıs bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde katletti.

KATİL ÇEVREDİKLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Arzu Ar kanlar içinde yerde kalırken Metin Ar ise çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek ağır şekilde yaralandı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Arzu Ar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşların darp ettiği Metin Ar’ın Bartın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adliye önünde dehşet dolu anlar! Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçakladı Sakarya'da bir şahıs Sakarya Adalet Sarayı önünde, boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen karısıyla karşılaşınca defalarca bıçakladı ve kadın ağır yaraladı. Eşini yaralayan zanlı, suç aleti ile birlikte adliyede görevli polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldürdü 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan genç kadın hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurulan ve beyin ölümü gerçekleşen kadının hayatı son buldu. Genç kadının ölümüne sebep olan cinayet zanlısını yakalama çalışmaları ise sürüyor.