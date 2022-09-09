Türkiye Gazetesi

Girdiği denizde boğulan genç için olay yerine giden ekipleri çalan telefona cevap veremedi. Saat 11. 00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Sahili’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde denize giren vatandaşlar suda hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu gördü.

Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta olan şahıs kıyıya çıkarıldı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

CESET 29 YAŞINDAKİ GENCE AİT

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kıyıda üzerine havlu örtülen şahsı kontrol eden ekipler hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıdaki eşyalarından yapılan incelemede, şahsın 29 yaşındaki Engin Çavdar olduğu belirlendi.

ACI DOLU ANLAR: ÇALAN TELEFONU AÇAMADILAR

Polis Çavdar’ın çantası, telefonu, araç anahtarı ve diğer malzemelerini koruma altına aldı. Bölgede inceleme yapıldığı esnada Çavdar’ın titreşimde çalan telefonuna ise ekipler cevap veremedi.

BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİLER

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çavdar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bazı tatilcilerin ise hiçbir şey olmamış gibi denize girmeye devam ettikleri görüldü.

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