Türkiye Gazetesi

İnşaat alanında devrilen vinç felaketi beraberinde getirdi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki bir alanda devam inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi.

Devrilen vinç çok sayıda işçinin yaralanmasına neden oldu. Fotoğraf-AA

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken, 2 işçi ise ağır yaralandı.

VALİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Vali Hulusi Şahin ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olay yerine gelerek bilgi aldı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yarılıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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