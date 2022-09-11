Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylası sınırları içerisinde bulunan karaçam ormanında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Tokat ve çevre illerden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtip, “Yangının neden çıktığını henüz tespit edemedik. Yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

İçler acısı görüntüler! Heybeliada ormanları moloz çöplüğüne döndü Heybeliada'daki ormanlar, dökme ücreti vermek istemeyen yükleniciler nedeniyle resmen moloz çöplüğüne döndü. İddiaya göre gece vakti kamyonlarla getirilen moloz ve çeşitli atıkların döktüler ve adanın ormanlık alanlarında küçük çaplı moloz dağları oluşurken, çevreye de kötü kokular yayılmaya başladı.

Muğla-Denizli il sınırında orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor Muğla-Denizli il sınırında yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına 42 arazöz, 6 su tankeri iki dozer ile karadan müdahalesi sürerken, havadan 11 helikopter ve 9 uçak alevlere müdahale ediyor.

Mersin'deki orman yangınından sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı Mersin Gülnar ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını Alevler, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın Silifke bölgesine de sıçrarken, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almak için mücadele etti. Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilirken onlarca ev tedbir amaçlı boşaltıldı ve 790 kişi tahliye edildi. Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe açıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki,”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangında etkilenenlerin sayısını açıkladı ve "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilendi. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyi." ifadelerini kullandı.