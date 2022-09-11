Reşadiye'de çıkan orman yangınına müdahaleye giden talihsiz adam dönüş yolunda kaza geçirip canından oldu. Salih Kılıçaslan (72) ile eşi Güleser Kılıçaslan (70), Saraykışla köyü yaylasında çıkan orman yangınının söndürülmesine destek vermek için bölgeye gitti.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEL OLMAK İÇİN GİTMİŞTİ
Çift, yangının kontrol altına alınmasının ardından traktör ile köylerine dönmek için yola çıktı. Kılıçaslan'ın kullandığı traktör, Alıcık Mezrası mevkisinde yoldan çıktı. Kazada yaralanan çift, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
FECİ KAZA KARI KOCAYI AYIRDI
Salih Kılıçaslan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güleser Kılıçaslan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Antalya'da orman yangını çıktı! Havadan karadan müdahale başladı Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekip sevkedilirken çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.
Tokat'ta korkutan orman yangını: Validen açıklama geldi Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında karaçam ormanında yangın çıktı. Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, 3 hektarlık alanı etkileyen yangının kontrol altına alındığını duyurdu.