Bafra ilçesinde ortaokul 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Gündüz, evlerindeki tabancayla kendini kafasından vurdu.
Silah sesi üzerine odaya koşan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan çocuk, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ali Gündüz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ali Sürmeli’den annesine en acı görev! İntiharının sebebi belli oldu Ünlü oyuncu Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli, dün intihar ederek canına kıymıştı. 82 yaşındaki Akçe Sürmeli’ni bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kolon kanseri tedavisi gören kadının yaşadığı acılara dayanamayarak hayatına son verdiği ortaya çıktı. Annesine son görevini yerine getiren Ali Sürmeli, cenazede “Annem acılara dayanamadı” dedi.
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