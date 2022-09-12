Türkiye Gazetesi

Küçük çocuk anı kalması için babasını kamera ile kayda aldı ama o anları önce şaka sandı sonra gerçeği fark etti. Küçük çocuğun babası gözleri önünde ATV aracı ile tepe takla oldu. Sinop’un Saraydüzü ilçesinde baba Selçuk Yurtseven, oğlu Kerem ile toprak bir yolda ATV gezintisi yaparken hatıra kalması için video çekmesini istedi. ATV’den inen küçük Kerem babasını kayda almaya başladı.

ŞAKA ZANNETTİ AMA...

Boş toprak yolda drift atmaya başlayan babasının eğlenceli anları aniden kazaya dönüştü. Babasının düştüğü anları da kayda alan Kerem, yaşanan kazayı önce şaka zannetti ardından babasının yardımına koştu.

'TOPRAK YOL TAVSİYE ETMİYORUM'

Kazayı küçük sıyırıklarla atlatan baba Selçuk Yurtseven, o anları şöyle anlattı:

“Sinop Saraydüzü’nde oğlumla ATV ile gezerken bir anı kalmasını istedik, oğlumu indirdim ve video çekmesini istedim. O arada toprak yolda ATV ile giderken drift atmak istedim. Bir döndüm, iki döndüm, üç döndüm. Dördüncüde ATV beni döndürdü. O arada takla attım, oğlum da video çekiyordu. Sağlık durumumda herhangi bir sıkıntı yok, kolumda bacağımda sıyırıklar oluştu ucuz atlattık. Toprak yolda tavsiye etmiyorum.”

'ŞAKA SANDIM GÜLDÜM'

Babasının yaptığı kazayı önce şaka zanneden küçük Kerem ise, “Ben babamı video çekerken başta şaka sandım, gülmeye başladım. Sonra şaka olmadığını anlayınca hemen yanına koştum” diye konuştu.

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