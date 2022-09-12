Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye'nin Erikbelen yaylası sınırları içerisinde bulunan karaçam ormanında ikinci kez çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Yangına Orman İşletme Şefliği, Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekipler soğutma çalışması başlattı. Yangında 1 hektara yakın alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Tokat'taki orman yangınını söndürmek için gitmişti, bir daha evine dönemedi Tokat'ın Reşadiye ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını duyan Salih ve Güleser Kılıçaslan çifti de söndürme çalışmalarına destek verdi. Çift dönüş yolunda kaza geçirdi, talihsiz adam hayatını kaybetti.

Tokat'ta korkutan orman yangını: Validen açıklama geldi Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında karaçam ormanında yangın çıktı. Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, 3 hektarlık alanı etkileyen yangının kontrol altına alındığını duyurdu.