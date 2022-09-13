Türkiye Gazetesi

Akrabalar arasında çıkan yol kesme tartışması kanlı bitti. 2 erkek kardeşin kendilerine kurulan feci pusu sonları oldu. Samsun'un Ayvacık ilçesinin Yeşilçam Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 22 yaşındaki Serkan Ö. aralarında 'yol kesme' meselesi yüzünden husumet bulunan akrabası Şenol Özkır (50) ve kardeşi Ersin Özkır'a (34) sokakta pusu kurup pompalı tüfekle ateş açtı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıya uğrayan kardeşler ağır yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şenol ve Ersin Özkır yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Samsun'da 2 kardeş yol kesme tartışması nedeniyle kurulan silahlı pusuda hayatını kaybetti.

YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silahlı saldırgan Serkan Ö. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kaçtı. Jandarma olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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