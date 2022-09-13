Türkiye Gazetesi

Rize'de bir kişi tabancayla eşini ve amcasının oğlunu öldürdü. Olayın detayları kan dondurdu. Dehşet Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde meydana geldi. F.M.B. (44) isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle amcasının oğlu Şaban Ali Bülbül'e (54) tabancayla ateş etti.

OLAYA ŞAHİT OLAN KARISINI DA ÖLDÜRDÜ

Silah sesini duyan karısı Yeliz Bülbül'ün de olay yerine gelmesiyle şahıs aynı tabancayla eşini de vurdu. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KATİL YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Yeliz Bülbül ile Şaban Ali Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan F.M.B. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Karısını öldüren adam başkasının cenazesine taziyeye gitti Son kadın cinayeti haberi İzmir'den geldi. 65 yaşındaki kadın 75 yaşındaki kocası tarafından tüfekle öldürüldü. Katil koca cinayetin ardından bir yakınının cenazesine taziyeye gitti. Katil koca daha sonra da jandarmaya giderek teslim oldu.

Adliye önünde dehşet dolu anlar! Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçakladı Sakarya'da bir şahıs Sakarya Adalet Sarayı önünde, boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen karısıyla karşılaşınca defalarca bıçakladı ve kadın ağır yaraladı. Eşini yaralayan zanlı, suç aleti ile birlikte adliyede görevli polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.