Türkiye Gazetesi

Yürümeyen atına işkence yaparken görüntülenen şahıs serbest bırakıldı ama çarpıcı bir ceza verildi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde 12 Eylül günü meydana gelen olayda Levent Y., yürümeyen atına işkence yaparken görüntülenmiş, bu da sosyal medyada yayılınca gözaltına alınmıştı.

Zanlı ifadesinde pişman olduğunu söyleyip alkollü olduğunu belirttikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakemliğine çıkartılan zanlıya hakim ders gibi ceza verdi.

DERS GİBİ CEZA

Zanlı hayvan barınağında 15 gün çalışmak koşuluyla serbest kaldı. Ayrıca zanlının dövdüğü atın üzerinden düşerek dün akşam omzunu kırdığı da ortaya çıktı. Zanlının önümüzdeki günlerde hayvan barınağında çalışmaya başlaması bekleniyor. Şahsın bir vatandaş tarafından çekilen görüntüsünde de pişman olduğunu söylediği ve omzunun kırık olduğu görüldü.

Değeri ortaya çıktı çalışmalar başladı! Adana'da petrol heyecanı Bir petrol haberi de Adana'dan geldi. Kozan ilçesinde petrol aramak için sondaj kuyusu açma çalışmaları başlatıldı.

Adana'da acil serviste korku dolu anlar! 10 kadın sopalarla hastaneyi bastı Adana’da bir grup eli sopalı kadın Adana Şehir Hastanesinin acil servisini bastı. Kadınların neden böyle bir şey yaptıkları henüz bilinmemekle beraber gruba müdahale eden güvenlikler kadınlara müdahale etse de başarılı olamadı.

Adana'da vahşet! Genç kadın korkunç şekilde öldürüldü: Katil eski koca çıktı Adana'da evinin bahçesinde yarı çıplak halde önce darp edilen sonra kafasına taşla vurulan kadın hayatını kaybetti. Öldürülen kadını, uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin öldürdüğü ve cani kocanın olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.