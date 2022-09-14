Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta motosiklet kazası yaptıktan sonra hastaneye gelen 3 şahsın olay çıkarması üzerine müdahaleye giden güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Esenyurt Devlet Hastanesinde saat 18.45 sıralarında yaşanan olayda, Esenyurt’ta motosiklet kazası yapan 3 kişi, kendi imkanlarıyla devlet hastanesine gelmiş ve burada taşkınlık çıkartmıştı.

KALBİNDEN BIÇAKLADILAR

Kaza yapan şahıslara müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanmış, 2 kişi de gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın ardından ameliyata alınan Tuğrul Okudan’ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları ise sürüyor.

Utandıran görüntüler! Hastanede 'sıra' kavgası anbean kamerada Bursa Şehir Hastanesi’nde hastalar bir anda birbirine girdi. Kavganın nedeni ise hasta sırası olduğu öğrenildi. O anlar cep telefon kamerasına anbean yansıdı.

Katarakt ameliyatı için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı Hatay’da özel bir hastaneye katarakt ameliyatı olmak için giden Ali Kirmit, sağ gözünün görme yetisini kaybettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. 72 yaşındaki Kirmit, “Daha önce gözüm görüyordu, ameliyattan sonra gözüm görmez oldu” dedi.