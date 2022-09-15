Türkiye Gazetesi

Trabzon Havalimanı’na sabah saatlerinde arka arkaya inen yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı. Havalimanı'na iniş yapan mavi renkli 3 savaş uçağını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Uçakların neden Trabzon'a geldiği merak edilirken, kısa süre sonra sebebi ortaya çıktı.

Yakıt ikmali yaptıkları belirlenen uçakların Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya’dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçağı olduğu öğrenildi. İtalya’dan Türkmenistan’a giderken yakıt ikmali için Trabzon’a iniş yaptıkları ortaya çıktı. Çift kabinli uçakların pilotlarının üçünün İtalyan, üçünün ise Türkmen olduğu, yakıt ikmali sonrası Türkmenistan’a gitmek üzere havalanacakları bildirildi.

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