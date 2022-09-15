Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

MSB'nin açıklaması

Diyarbakır'da terörün finans kaynağı 'Abluka' altında: 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Diyarbakır'da Eren Abluka-34 Narkoterör operasyonları kapsamında 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin skunk ve 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Aranan PKK'lı terörist İstanbul'da kıskıvrak yakalandı Hain ve bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist kadın yakalandı.

Mersin'de terör operasyonu: 10 belediye çalışanı hakkında yakalama kararı Mersin'de terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 Büyükşehir Belediyesi çalışanının yakalanmasına yönelik 10 adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerden biri yakalanırken, polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.