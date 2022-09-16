Türkiye Gazetesi

4 aylık bebek annesi tarafından emzirilip beşiğine yatırıldı ama anne bebeğe bakmak için geldiğinde dehşete düştü çünkü bebeği hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Yeniceköy Mahallesi 443. Sokak'taki bir evde meydana gelen acı olayda Anne Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirip beşiğine yatırdı. Bir süre sonra bebeğinin hareketsiz yattığını gören anne, 112’ye haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, soluk borusuna kaçan süt nedeniyle nefessiz kalan bebeğe kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.

1 SAAT BOYUNCA YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

1 saat süren müdahaleye rağmen bebek hayatını kaybetti. Acı haberle anne ve baba sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soluk borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçarak nefessiz kalan 2 yaşındaki kız çocuğu, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Soluk borusuna yemek kaçan adam hayatını kaybetti Antalya’da yemek yerken rahatsızlanan bir şahıs, evinin kapısının önünde hayatını kaybetti. Şahsın soluk borusuna kaçan yemekten öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Soluk borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti Aydın’ın İncirliova ilçesinde soluk borusuna mama kaçarak nefessiz kalan 3 aylık Yiğit Savaş isimli bebek hayatını kaybetti.