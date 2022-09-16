Türkiye Gazetesi

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, lüks cipin çarpmasıyla savruldu. Talihsiz adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, saat 16.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi 2844 sokak üzerinde meydana geldi. Bayraklı istikametinden Konak istikametine seyir halinde olan A.G. (30) idaresindeki lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Güleç'e (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Güleç kazada ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, cipin çarptığı Yusuf Güleç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Güleç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından cip sürücüsü A.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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