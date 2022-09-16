Zeytinburnu Metro İstasyonunda yakalanan 5 aylık hamile P.U. isimli hırsızın, 31 ayrı suçtan 105 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. 31 ayrı suçtan araması olduğu ortaya çıkan kadın, suç dosyalarının bulunduğu adliyelere giderek ifade verdi. P.U., ilk olarak Kartal Anadolu Adliyesine, ardından Küçükçekmece Adliyesine götürülerek ifadesi alındı. Buradaki işlemlerin ardından P.U., Bakırköy Adliyesine getirilerek iki farklı mahkemeye ifade verdi. P.U., yarın Silivri ve Büyükçekmece Adliyelerine götürülecek. Öte yandan hırsızın 5 aylık halime olduğu için aldığı cezalarını erteleneceği öğrenildi.
105 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 8 çocuk annesi hamile kadın yakalandı
16.09.2022 - 19:44 | Son Güncelleme: 16.09.2022 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu Metro İstasyonunda yakalanan 5 aylık hamile hırsızın 31 ayrı suçtan 105 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. 8 çocuk annesi kadının, 5 aylık hamile olduğu için aldığı cezalar ise ertelenecek.
Etiketler : hamile,hırsız,yakalandı,
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