Türkiye Gazetesi

TACİHAN YONGACI

Evlerin kapıları yenilendiğinde genellikle eski kapılar bir işe yaramayacağı düşüncesiyle çöpe atılır. Ancak bu yanlıştır. Böyle bir israf yerine eski kapılarınızı güzel bir şekilde değerlendirmeniz mümkün. Mesela eski kapılarınızı evinizde kullanabileceğiniz orta sehpaya ya da büyük bir yemek masası hâline dönüştürebilirsiniz. Sürgülü kapı şeklinde de kullanabilirsiniz. Ayrıca kapınızı istediğiniz bir renge de boyadığınızda hayalinizdeki dekoratif bir modele sahip olabilirsiniz. Yeter ki ne istediğinize karar verin. Bu dönüştürme işlemi de sizlere eğlenceli bir uğraş olacaktır. Daha iyi pekiştirmeniz için birkaç örnek görseli sizlerle paylaşmak istiyorum…