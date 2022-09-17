Türkiye Gazetesi

Anne ve oğlu yolun karşısına geçmek istedi ama adımlarını attıkları o yol sonlarını getirdi. Sürücüsü belirlenemeyen 52 ABC 112 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Ertosun ve oğlu Haşim Ertosun'a çarptı.

Anne Ertosun olay yerinde, Haşim Ertosun ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ÖNCE ÇARPTI, SONRA ARACI YAKTI

Kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride Aşağı Kavacık Mahallesi'nde bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürülen ve içinde kimsenin bulunmadığı araç, kullanılamaz hale geldi. Anne ve oğluna çarpıp ölümlerine sebep olan araç olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta alevler içinde yanarken bulundu. Fotoğraf-Anadolu Ajansı

Şasi numarasından yapılan incelemede aracın, anne ile oğul Ertosun'a çarpan 52 ABC 112 plakalı otomobil olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor.

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