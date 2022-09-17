Türkiye Gazetesi

Korkunç olayda baba ve oğlunun tartışması kavgaya dönünce baba oğlunun sonu oldu. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana gelen olayda ddiaya göre Felemez Gök (53) bir süre önce iflas etti. Gök, iflas ettikten sonra psikolojisi bozuldu.

TARTIŞTIĞI OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Dün gece de Gök, babası İbrahim Gök (75) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce baba tabancayla oğluna ateş etti. Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis babayı gözaltına aldı. Ölen oğul ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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