Türkiye Gazetesi

KPSS son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 31 Temmuz'da düzenlenen iki oturumdan birisi olan ve ÖSYM tarafından iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınava dair en ilginç haberlerden birisi ise Tokat'tan geldi.

ERKEN GELDİ, SINAVA GİREMEDİ

KPSS Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sebebiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsünde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik kontrolünden geçirilerek sınava alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmadı.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday da sınava giremedi. Sınavın yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten genç, okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Tekrarlanan Genel Yetenek – Eğitim Bilimleri KPSS sonuç açıklama tarihi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuç açıklanma tarihi şimdiden merak edilmeye başlandı. 18 Eylül günü lisans mezunlarına yönelik düzenlenen Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından gözler KPSS sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM’nin duyurduğu takvime göre KPSS sınav sonuç tarihleri belli oldu. İşte; KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı!