Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi marina bölgesinin üst kısmındaki ormanlık alanda 14.32'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112'ye gelen ihbar sonucu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 14.45'te 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozerle yangına müdahale etti. Yangın, yoğun çalışmalar sonucu 17.00'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışması ise devam ediyor.

İzmir'de korkutan yangın! Kozmetik fabrikası alevlere teslim oldu İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken yetkililer yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu. Yangındaki patlamalarla panik yaşayan vatandaşlar ise o anları anlattı.

Böyle rahatlık görülmedi: Çay keyfi yapıp yangını izledi Kayseri'de metruk bir binada çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Söz konusu yangının çevredeki yapılara da sıçramaması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği dakikalarda evi yangın yerine yakın bir vatandaş, çay içerek olayı film izler gibi seyretti.

İzmir'de makilik alanda yangın İzmir'in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ilw kısa sürede söndürüldü.