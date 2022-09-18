Türkiye Gazetesi

Kayseri'de İ.K. (42) ve U.B. (43) Erciyes Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. İnişe geçtikleri sırada 3 bin 500 metre rakımdaki Hörgüç mevkiinde üzerlerine kaya parçaları düştü. U.B hayatını kaybederken arkadaşı yaralandı. İ.K'nin bildirmesi üzerine olay yerine JAK, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs ile ceset helikopterle bölgeden alındı. U.B'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. İ.K. ise hastanede tedavi altına alındı.

Rusya'da yanardağa tırmanan 8 dağcı öldü Rusya'nın uzak doğusundaki Klyuchevskaya Sopka yanardağına tırmanmaya çalışan 12 kişilik dağcı ekibinden 8'i dondurucu havanın etkisiyle hayatını kaybetti. Şiddetli fırtınalar nedeniyle kurtarma operasyonları büyük bir zorlukla devam ediyor.

Yanardağ tırmanan 5 dağcı felaketi yaşadı Meksika'da beş dağcının macera arayışı faciayla sonuçlandı. Dağcıların tırmandığı yanardağ patladı, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Sel hayatı durma noktasına getirdi! 10 dağcı mahsur kaldı Aydın'ın Söke ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle 10 kişi dağdaki kanyonda mahsur kaldı. Ekipler mahsur kalanlardan 6'sını helikopterle, 4'ünü karadan yaptıkları çalışmayla kurtardı.