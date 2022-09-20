Türkiye Gazetesi

Bismil ilçesinde 9 Kasım 2020 günü R.D. (34), Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşi Y.D’nin (24) kayıp olduğuna dair müracaatta bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, kayıp şahıs hakkında ivedilikle tahkikat başlattı. Yapılan araştırma devam ettiği esnada bir ihbarcının kayıp olan Y.D.’nin eşi R.D. tarafından öldürüldüğü, Y.D.’nin babası K.D. ve R.D.’nin abisi olan A.D.’nin de olayı bildiği şeklinde beyanda bulunması neticesinde konuyu hassasiyetle takip eden birimler K.D., A.D. ve R.D. hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle teknik takip kararı alınmış ancak yapılan teknik takip sonucunda ismi geçenler ile ilgili herhangi bir bilgi edinilemedi.

KADAVRA KÖPEĞİ İLE İNCELEME YAPILMIŞ

Bunun üzerine görevli birimler, kayıp Y.D.’nin bulunması amacıyla soruşturmayı genişletmiş, yapılan araştırmalara göre Y.D.’nin bir araçla kaçırılarak öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı. Y.D.’nin öldürülme ihtimaline karşı R.D.’nin kız kardeşi olan M.D.’nin ikamet ve kaçırılma olayında kullanıldığı düşünülen araçta kadavra köpeği de dahil olmak üzere birçok inceleme yapılmış, sonuç olarak ikamette 1 adet uzun namlulu silah ve 1 adet tüfek ele geçirilmiş ancak Y.D.’ye dair bir iz bulunamadı.

EŞİNİ KUM OCAĞINA GÖMDÜ

Ulaştığı tüm bilgileri değerlendiren Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü, kayıp Y.D.’nin bulunmasına yönelik çalışmalarına devam ederek bu süre zarfında R.D.’nin, eşi Y.D.’yi Batman yolu Karaköprü civarında bulunan eski kum ocağına götürerek öldürdüğü ve cesedi saklamak için kum ocağına gömdüğü bilgisine ulaşmıştı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle kum ocağında arama çalışmaları devam ettiği sırada R.D.’nin kız kardeşi olan M.D. itirafta bulunarak Y.D’nin eşi R.D. tarafından öldürüldüğü, olay günü kendisinin ve akrabaları olan C.D. ve M.D.’nin de olay yerinde olduğu, yine akrabaları olan K.D.’ye ait bir araçla olay yerine gittiklerini olayın azmettiricisinin ise M.A.D. olduğunu beyan etti.

HEDEF SAPTIRMAK İÇİN KAYIP MÜRACAATINDA BULUNDU

İtirafçı M.D. ve beyanlarda adı geçen R.D., akraba M.D. ve olayın azmettiricisi olan M.A.D. 16 Eylül 2022 tarihinde gözaltına alındı. Yapılan başarılı sorgulamada, gözaltında bulunan R.D. itirafta bulunarak eşi Y.D.’yi kendisinin öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini, eşinin kendisini 2018 yılından beri aldattığını, bu durumu kabullenemediği için cinayeti işlediğini, hedef saptırmak için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek eşi hakkında kayıp müracaatında bulunduğunu beyan etmiştir. 19 Eylül 2022 günü şüpheli R.D.’nin beyanlarında belirttiği adreste yer gösterme işlemi yapılmış, kadavra arama köpeği ile birlikte yapılan aramada Y.D.’ye ait olduğu değerlendirilen bir cesede ulaştı. Gözaltında bulunan R.D., M.D., diğer akraba M.D., ve olayın azmettiricisi olarak beyan edilmiş M.A.D tamamlanan işlemlerin ardından Bismil Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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