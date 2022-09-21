Türkiye Gazetesi

Adana'daki korkunç kazada acı haberler peş peşe geldi. Kaza yapan araçta bulunanlardan biri haytaını kaybetti ve hamile olduğu tespit edildi. Kaza merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, K.A. yönetimindeki plakası alınamayan tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Suluca mevkiisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ND 810 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, pikapta bulunan Elif Mura ile Nurettin Deniz ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı. İki yaralı da hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Elif Mura'nın hamile olduğu tespit edildi. Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Adana’da tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşün tesisinde, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Baskında 1 kişi, gözaltına alındı.

Adana Demirspor - Galatasaray liderlik kapışmasına çıkacak... Vincenzo Montella: "Ayaklarımız yere basmaya devam edecek" Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 0-3 mağlup eden Adana Demirspor, ilk 7 haftayı lider tamamladı ve milli araya lider girdi. Teknik direktör Vincenzo Montella, "Milli aradan sonra Galatasaray'a karşı oynayacağımız için mutluyum. Ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve karakterimizi sahaya yansıtmayı sürdüreceğiz" dedi.