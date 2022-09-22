Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de bir kadın kendiisni tüfekle vuran eşi için söylediği sözlerle adeta herkesi şaşkına çevirdi. 24 Aralık 2018'de İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesinde meydana gelen olayda İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesinde meydana geldi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülbeyaz D. ile Sami K. daha sonra boşandı.

PİŞKİN SAVUNMA

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Sami K.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya geçen celse tahliye edilen Sami K., Gülbeyaz D. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Sami K., "Gülbeyaz'ı öldürmek isteseydim namluyu ayağına değil başına doğrulturdum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Eşinin ağabeyi ile duygusal ilişkisini itiraf eden mağdur kadın, kendisini tüfekle vuran eşi için şikayetinden vazgeçti, yetmedi bir de 'O iyi bir insan' dedi.

'İSTESE BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ'

Sami K.'dan boşandığını söyleyen Gülbeyaz D. ise, "Sami ile aramızda 2-3 metre mesafe vardı. İstese beni öldürebilirdi ama yapmadı. O iyi bir insan, aramızda anlaştık. Şikayetimden vazgeçiyorum. Ses analizinde tespit edildiği üzere Sami'nin ağabeyi ile duygusal manada konuşmam oldu. Bu sebeple Sami bu eylemi gerçekleştirdi" diye konuştu.

MÜTALAA VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Sami K'.nın "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrolünün devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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