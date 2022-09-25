Türkiye Gazetesi

Feci kaza Denizli’nin Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametine doğru hareket eden Erkan Ramazan Ö. İdaresindeki otomobil, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Kontrolsüz bir şekilde ters şeritte ilerleyen araç Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut Ü. İdaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yol kenarına savrularak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

SIKIŞTIKLARI OTOMOBİLDEN ÇIKARILDILAR

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri ise otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. Acıpayam itfaiyesinin yoğun çalışması sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Erkan Ramazan Ö. ile yolcu konumunda bulunan Metehan D., Yeter. D, ile sürücü Mahmut Ü. ve yolcu konumunda bulunan Sinan Ü., Hatice Ü., Baran Ü., Öykü Ü., Dilek .Ü., Ümmü Gülsüm Ü. ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Çarpışma sonrası maddi hasarın meydana geldiği kazada iki otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

1 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, hastaneye kaldırılan 2 buçuk yaşındaki Öykü Ünlü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öykü Ünlü otopsisi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Kazada araç içerisinde bulunan yaralılardan 8’inin sağlık durumun iyi olduğu, 1 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza: İki aracın arasında kalan adam hayatını kaybetti İzmir'de iki aracın arasında kalan adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti