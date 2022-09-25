Türkiye Gazetesi

Kanada'da yaşayan iş adamı Bingöllü Fesih Zeki Mert, memleketine gelerek yatırım yapmak istedi. Fesih Zeki Mert kentte konut alanında proje hayata geçirdi. Projenin açılışında sürpriz yapan Mert, 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz bir şekilde verileceğini açıkladı.

BEDAVA EV İÇİN 23 BİN 700 KİŞİ BAŞVURDU

Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alana geldi. 23 bir 700 kişinin başvurduğu çekiliş töreninde konuşan Mert, “Bir dairemiz inşallah Bingöl’de ihtiyaç sahibi bir ailemize vereceğiz. Bu arkadaşa huzurunuzda bedelsiz satış sözleşmesini ve anahtarını vereceğiz. İlk iş günü olan Pazartesi günü de tapusunu vereceğiz. Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonrada her 3 ayda bir Türkiye’de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz. Kanada’da kazandığımız paranın yüzde 15’ini sosyal sorumluluk projelerine harcıyoruz. Burada da inşallah yüzde 20’sini bu tür projelere harcayacağız” dedi.

“BANA MI ÇIKACAK DEDİM ŞANS BANA ÇIKTI”

Çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı” diye konuştu. İş adamı Mert’e teşekkür eden Yıldız ve beraberindekiler kurdele kestikten sonra kendisine çıkan evin içerisini gezdi.

TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyasında 2 şarta dikkat! Yeni detay ortaya çıktı: Karşılamayan başvuramayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu TOKİ konut ve iş yeri projesindeki indirim kampanyasıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Son hesaplamalara göre 200 bin kişinin faydalanacağı TOKİ indirimde 2 şartı yerine getiremeyen başvuru hakkına sahip olamayacak. Başvuru yapacakların TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve herhangi bir borcunun olmaması gerekiyor. Ayrıca geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021'den önce başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.