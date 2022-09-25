Türkiye Gazetesi

Samsun'da emekli polis okul bahçesinde canına kıydı. Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki tadilatta olan Cumhuriyet Lisesi bahçesinde meydana geldi. 50 yaşındaki Ahmet Kaya daha önce Samsun Emniyet Müdürlüğü Hassas Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken şark görevi için Van'a tayin oldu. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken yılbaşında emekli olup memleketi Samsun'a yerleşti.

OKULUN BAHÇESİNE SANDALYEDE OTURURKEN KENDİNİ VURDU

Bunalıma girdiği öğrenilen adamın evinin yakınındaki tadilatta olan Cumhuriyet Lisesi bahçesinde sandalyede otururken tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan 3 çocuk babası adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cesedini bulan okul görevlisi durumu polise bildirdi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Mersin'de 15 yaşındaki üvey kızını öldüren adam aynı silahla intihar etti Mersin'de silah sesi duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese giden polis 2 ceset buldu. Olayın detayı belli oldu öfkeli adam tartıştığı 15 yaşındaki üvey kızını öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı.

İntihar girişiminde bulunan Cumhuriyet Savcısı hayatını kaybetti Batman Cumhuriyet Savcısı A.S.Y öğle saatlerinde adliye lojmanlarında intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 ay önce ataması yapılan savcı ağır yaralandı. 3 aylık evli olduğu öğrenilen savcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.