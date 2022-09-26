Türkiye Gazetesi

Yaşlı adam minibüsten indi ve yolda karşıdan karşıya geçmek isteyince olan oldu. Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’nde meydana gelen feci olayda 62 yaşındaki Şakir Keçeci minibüsten indi ve yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada tırın çarpması sonucu metrelerce savruldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Durumu görenler 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu cansız beden adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi işlemi sonrası Keçeci’nin cansız bedeninin İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

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