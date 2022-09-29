Türkiye Gazetesi

Gelin ve damadın en mutlu günü 'istek parça' nedeniyle resmen mahvoldu. İki taraf çalan müzik konusuda anlaşamayınca olan oldu. Dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda salonda gerçekleşen bir düğün organizasyonunda gelin ve damat tarafları halay çekmeye başladı.

Halayın çekildiği esnada gelin ve damat taraflarının çalınan müziğin değiştirilmesini istedi.

MÜZİK DEĞİŞTİ, İKİ TARAF BİRBİRİNE GİRDİ

Müziğin değiştirilmesi üzerine salonda tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Tartışma sonrası tarafların birbirine girdiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde tartışmanın çıktığı anlarda gelinin kendisine saldırdığı diğer kişilere tepki verdiği ve daha sonra damadında gelini diğer tartıştığı kişiler ile ayırmaya çalıştığı görülüyor.

'İSTEK PARÇA' KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ

Kavganın olduğunu gören davetlilerde durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan olayla ilgili tarafların polis karakoluna giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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