Türkiye Gazetesi

Mersin Tece Polisevi'ne 26 Eylül gecesi düzenlenen hain terör saldırısında kahraman polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, silah arkadaşı Abdulkadir Öztürk (49) de yaralandı. Hastanede tedavisi süren Öztürk, o geceyi anlattı.

"SEDAT'I ARADIM, CEVAP VERMEYİNCE BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLADIM"

5 çocuk babası Abdulkadir Öztürk, saldırıda bacağından ve karnından yaralandığını söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztürk "Polisevinin arkasındaki nöbet kulübesindeydim. Sesler yudum. Nizamiyeye doğru koştum. Ağaçların arasından çıkar çıkmaz dizime mermi geldi. O ara Sedat'ı aradım, cevap vermedi. Sonra onun tarafına gittim. Bir mermi de orada isabet etti. Ardından ben de karşılık verdim" dedi.

"TERÖRİSTİN KENDİNİ PATLATMASINA TANIK OLDUM"

Teröristlerin polisevine ulaşmasını engellediklerini vurgulayan Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: Polisevinde yüze yakın insan vardı. Bir facia olabilirdi ve onu engelledik. Benim teröristlerle yaklaşık aramda 30 metre bulunuyordu. O an insan hayatının sonunun geldiğini düşünüyor. Ancak vatan ve millet için kendimizi feda ettik, ateşin içine daldık. Arkadaşım şehit düştü, keşke ben de olsaydım. Ancak nasip değilmiş. Teröristin kendini patlatma anına bizzat tanık oldum. Ben yerde yatıyordum. Kulübeye el bombası attılar. Birini biz vurduk, diğeri de kendini patlattı.

"AKLIMA ÇOCUKLARIM GELDİ"

5 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Onlar tabi o an gözümün önüne geldi. Hayatın bir çizgisi var, mecburen o anda çocukları düşünüyorsun. Yine de diyorsun ki vatanıma, milletime canım feda olsun. O an bir yere saklanayım filan diye düşünmüyorsun.

Mersin'deki hain saldırıda köşeye sıkışan 2 teröristin kendini patlama anı anbean kamerada Mersin Mezitli'de polisevine saldırı düzenleyen 2 teröristin polisle girdiği çatışma sonrası 1 polisimiz şehit olmuştu. O hain teröristlerin düzenlediği saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı. Köşeye sıkıştığını anlayan teröristlerin sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdikleri anlar anbean kameraya yansıdı.

Mersin'de ihanet zinciri: Polis katili teröristin izi belediyeye uzandı Bir polisin şehit edildiği Mersin’de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.