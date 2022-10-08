Türkiye Gazetesi

İzmir'de yaşanan olay bir aileyi adeta yıktı. 5 Ekim tarihinde ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkiinde bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu H.H.'nin kullandığı ve arkasında yem karma makinası olan traktör ters manevra yaptı. Bu sırada H.H.'nin 1 yaşındaki bebeği Ayşegül El Hamidiye tekerleğin altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durum hemen sağlık ekiplerine bildirilirken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen bebek, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşegül El Hamidiye, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AİLESİ ADETA YIKILDI

Bebeğin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, bebeklerinden acı haberi alan aile göz yaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme yapılırken, sürücü H.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da yolcu otobüsü traktör ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var Kastamonu'da meydana gelen kazada yolcu otobüsü traktör ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 9 kişi de yaralandı.

Feci ölüm: Devrilen traktörün altında kalarak can verdi Bolu’da korkunç bir olay yaşandı. Seben ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Hindistan’da tanker traktöre çarptı: 6 ölü, 24 yaralı Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde tankerin, römorkunda 35 kişiyi taşıyan traktöre çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır toplam 24 kişi yaralandı.