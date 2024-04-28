Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında yeminler edildi! Tek hedef şampiyonluk

Fenerbahçe, 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray ile olan 4 puanlık farkı korudu ve şampiyonluk inancını sürdürdü. Sarı-lacivertli oyuncular karşılaşma sonrası soyunma odasında şampiyonluk yemini ettiler.

Süper Lig'in 34.haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gülen taraf, ev sahibi Fenerbahçe oldu. Derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışında bir haftayı daha kayıpsız atlattı.

SOYUNMA ODASINDA ŞAMPİYONLUK YEMİNİ

Sarı-lacivertli ekip galibiyet sonrasında soyunma odasında şampiyonluk için ellerinde geleni yapacaklarını ve geriye kalan 4 maçı da kazanacaklarının sözünü verdi.

Fenerbahçeli futbolcular akabinde sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı;

-Michy Batshuayi: "İnanç!"

-Alexander Djiku: "Sonuna kadar!"

-Bright Osayi-Samuel: "Sonuna kadar!"

-Fred: "Sonuna kadar mücadeleye devam!"

-Serdar Dursun: "Son düdüğe kadar inanmaya devam. Biz şampiyon olacağız!"

-Ferdi Kadıoğlu: "Sonuna kadar. Vazgeçmeden. Pes etmek yok