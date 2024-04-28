Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında yeminler edildi! Tek hedef şampiyonluk
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Fenerbahçe, 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray ile olan 4 puanlık farkı korudu ve şampiyonluk inancını sürdürdü. Sarı-lacivertli oyuncular karşılaşma sonrası soyunma odasında şampiyonluk yemini ettiler.
Süper Lig'in 34.haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gülen taraf, ev sahibi Fenerbahçe oldu. Derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışında bir haftayı daha kayıpsız atlattı.
SOYUNMA ODASINDA ŞAMPİYONLUK YEMİNİ
Sarı-lacivertli ekip galibiyet sonrasında soyunma odasında şampiyonluk için ellerinde geleni yapacaklarını ve geriye kalan 4 maçı da kazanacaklarının sözünü verdi.
Fenerbahçeli futbolcular akabinde sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı;
-Michy Batshuayi: "İnanç!"
-Alexander Djiku: "Sonuna kadar!"
-Bright Osayi-Samuel: "Sonuna kadar!"
-Fred: "Sonuna kadar mücadeleye devam!"
-Serdar Dursun: "Son düdüğe kadar inanmaya devam. Biz şampiyon olacağız!"
-Ferdi Kadıoğlu: "Sonuna kadar. Vazgeçmeden. Pes etmek yok