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Haberler > Teknoloji > Twitter (X)'da büyük problem! Web siteleri açılmıyor, problem nasıl çözülür?

Twitter (X)'da büyük problem! Web siteleri açılmıyor, problem nasıl çözülür?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Twitter (X)&#039;da büyük problem! Web siteleri açılmıyor, problem nasıl çözülür?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bazı kullanıcılar Twitter'da web sitelerinin açılmadığı konusunda problem yaşıyor. Sorunun neyden kaynaklandığı hakkında bir açıklama henüz yok.

Bu durum, şu anda neyden kaynaklandığı bilinmiyor fakat sorunu çözmek için birkaç adım deneyebilirsiniz: 

İNTERNET BAĞLANTINIZI KONTROL EDİN

Twitter'da bulunan sorunun kaynağı internetinizdeki problemden kaynaklanıyor olabilir, bağlantınızda sorun olup olmadığını başka bir web sitesi açarak kontrol edebilirsiniz. 

Farklı bir tarayıcı kullanarak Twitter'a giriş yapmayı deneyebilirsiniz, Edge, Opera, Firefox tarayıcılarını kullanarak testlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Modeminizi kapatıp açarak internet bağlantınızı sıfırlayıp tekrardan Twitter'da web sitelerin linklerine tıkladıktan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz. 

Kablosuz bağlantı ile internete bağlanıyorsanız, kablolu bağlantıya geçerek testinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Twitter (X)'da büyük problem! Web siteleri açılmıyor, problem nasıl çözülür? - 1. Resim

ÇEREZLERİ TEMİZLEYİN

Tarayıcı içerisinde bulunan önbelleği ve çerezleri temizleyebilirsiniz. Çerezler zamanla problemli dosyaları içerebilir ve Twitter'da bulunan dosyaları bozabilir. 

Tarayıcı çerezlerini temizlemek için Ayarlar > Geçmiş kısmından Geçmişi Temizle seçeneğine tıkladıktan sonra çerezleri ve önbelleği sil seçeneğinden çerezleri temizleyebilirsiniz. 

Twitter (X)'da büyük problem! Web siteleri açılmıyor, problem nasıl çözülür? - 2. Resim

EKLENTİLERİ KAPATIN

Bazı eklentiler, Twitter (X) ile uyum problemi yaşayabilir. Twitter kendini her zaman yenilediği için eklentiler güncel olmayabilir ve probleme neden olabilir. 

Tarayıcınızda bulunan eklentileri kapatıp tekrardan girmek istediğiniz bağlantıya tıklayın. Tarayıcınızda bulunan eklentileri tek tek test ettikten sonra soruna neden olan eklentiyi tespit edip kapatabilirsiniz. 

DNS AYARLARI

DNS ayarlarınız otomatik ayarlarda değil ve özel bir DNS'ye sahipseniz web sitelerinin açılmamasına neden olabilir. Operatörünüzün önerdiği DNS ayarlarına geri dönerek kontrollerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter (X)'da büyük problem! Web siteleri açılmıyor, problem nasıl çözülür? - 3. Resim

CİHAZINIZI YENİDEN BAŞLATIN

Bazen basit bir yeniden başlatma sorunu çözebilir. Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin ve ardından Twitter'a tekrar erişmeyi deneyin.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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