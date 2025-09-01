Gurbetçi sezonunda rekor! Sınır kapılarından geçen yolcu sayısı belli oldu

Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçi sezonunda sınır kapılarından 4 milyondan fazla yolcunun geçiş yaptığını söyledi.

Vali Sezer, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, 22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonunun eylül ayının ilk haftasında sona ereceğini belirtti.

Gurbetçilerin sınır kapılarında geçişlerinin sorunsuz yaşanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını dile getiren Sezer, "Bu hafta son haftamız. Dönüş trafiği oldukça azalmış durumda. Bu yıl sınır kapılarında İçişleri ve Ticaret bakanlıklarının destekleri, Valilik olarak aldığımız tedbirler, gişelerin artırılması, Yunanistan ve Bulgaristan'daki yöneticilerle yaptığımız görüşmeler sayesinde güzel bir yıl geçirdik." diye konuştu.

BEKLEME SÜRELERİ KISALDI

Vali Sezer, alınan tedbirler sayesinde giriş ve çıkışlarda bekleme sürelerinin azaldığına dikkati çekti. Önceki yıllarda yaşanan uzun kuyrukların oluşmadığını, geçişlerin hızlı olduğunu aktaran Sezer, "Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 saat esasıyla tüm kurumlarımız çalıştı." dedi.

"4 MİLYON 96 BİN 911 YOLCU GEÇİŞİ OLDU"

Sezer, gurbetçi sezonunda sınır kapılarından yoğun araç ve yolcu geçişi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: