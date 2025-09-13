Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karadeniz'de şaşırtmayan olay! 6. kattaki camiye, mağazanın içinden çıkıyorlar

Karadeniz'de şaşırtmayan olay! 6. kattaki camiye, mağazanın içinden çıkıyorlar

Karadeniz&#039;de şaşırtmayan olay! 6. kattaki camiye, mağazanın içinden çıkıyorlar
Trabzon'da görenleri hayrete düşürecek bir cami görüntülendi. 6 katlı binanın en üst katında bulunan camiye, girişteki giyim mağazasının içindeki asansörle çıkılıyor. Bölge halkı özellikle cuma vakti asansörde sıra olduğunu söylüyor.

Trabzon'un en işlek noktalarından biri olan Uzun Sokak'ta sıra dışı bir mimari projeyle inşa edilen cami, hem hayırseverliği hem de ilginç konumuyla dikkat çekiyor.

MAĞAZANIN İÇİNDEN ASANSÖRLE ÇIKILIYOR

Altı kattan oluşan binanın en üst katı cami olarak hizmet verirken cami, hayırsever iş insanları Mustafa Usta ve İbrahim Usta kardeşler tarafından anneleri Emine Usta adına yaptırıldı. Camiyi farklı kılan durum ise camiye gidebilmek için giyim mağazası içinde bulunan asansörünü kullanarak ulaşılabilir olması.

Karadeniz'de şaşırtmayan olay! 6. kattaki camiye, mağazanın içinden çıkıyorlar - 1. Resim

CUMA VAKTİ SIRA OLUYOR

Özellikle cuma namazlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle asansörde uzun kuyruklar oluşurken, zaman zaman cami cemaati camiye ulaşmakta zorluklar yaşıyor.

Karadeniz'de şaşırtmayan olay! 6. kattaki camiye, mağazanın içinden çıkıyorlar - 2. Resim

Alışılmışın dışında bir mimari çözüm sunan bu cami, hem merhum anneleri adına anlamlı bir bağışta bulunan Usta kardeşlerin hayırseverliğini, hem de şehir içi yapılaşmada ibadethane ihtiyacına yönelik bir yaklaşımı ortaya koyuyor.

Karadeniz'de şaşırtmayan olay! 6. kattaki camiye, mağazanın içinden çıkıyorlar - 3. Resim

"TRABZON'DA TEK OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Cami cemaatinden Galip Kastan, camiye mağaza içinde bulunan asansörü kullanarak geldiğini kaydederek "Camiye, mağazanın içinde bulunan asansörü kullanarak geldim. Cami binamız, yapının altıncı katında yer alıyor. Daha önce böyle bir uygulamaya hiç rastlamadım; Trabzon'da tek olduğunu biliyorum ve gerçekten çok güzel bir proje. Bu sayede ibadetimizi rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Ancak zaman zaman asansör arızalanabiliyor, bu da bazı şikâyetlere neden olabiliyor. Bazen de asansör yoğunluğundan dolayı namaza yetişemeyenler oluyor. Camiye özel bir asansör tasarlansa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Cuma namazlarında cemaatimiz bazen balkonlara kadar taşabiliyor. Genel olarak camimiz oldukça kullanışlı ve çok güzel bir cami" diye konuştu.

Dükkanlarını kapatıp ülkelerine dönüyorlar! Bir kentimizde Suriyeli göçü
