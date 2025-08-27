Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sıcak hava dönüyor! Termometreler 42 dereceye dayanacak

Sıcak hava dönüyor! Termometreler 42 dereceye dayanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sıcak hava dönüyor! Termometreler 42 dereceye dayanacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahmine göre, sıcak hava dalgası cuma günü itibarıyla yeniden yurda dönüyor. Sıcaklıklar 5 dereceye kadar artacak. Eylül ayı sıcak başlayacak ancak cuma gününe kadar Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava dönüyor! Termometreler 42 dereceye dayanacak - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Sıcak hava dönüyor! Termometreler 42 dereceye dayanacak - 2. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava dönüyor! Termometreler 42 dereceye dayanacak - 3. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

