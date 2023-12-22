Somer Şef turşu yaparken kimsenin bilmediği püf noktasını açıkladı! Bir yiyen daha bırakamıyor, işte damak çatlatan turşu tarifi

22 Aralık 2023 16:44 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:47

Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden olan turşu, insan vücuduna birçok faydası bulunmakta. Ev hanımlarının kışın özenle hazırladığı turşu, yemeklere lezzet katmaya devam ediyor. Usta Şef Somer Sivrioğlu, turşunun yapılışında uygulanması gereken tarifi paylaştı. Bunu yöntemi uygulamadan turşu yaptım demeyin!

Turşu yapımı oldukça zaman ve emek isteyen bir işlemdir. Kış aylarında sofralardan eksik olmayan turşu, hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de hastalıklara karşı kalkan oluyor. Ünlü Şef Somer Sivrioğlu, turşu yaparken uygulanması gereken tarif sırrını paylaştı. Bu yöntem ile parmaklarınızı yiyeceksiniz.

SOMER SİVRİOĞLU’NUN GİZLİ TARİFİ

Turşu yaparken artık bu yöntemi kullanın. Somer Sivrioğlu tarafından önerilen bu tarif ile parmaklarınızı yiyeceksiniz. İşte tarif ve püf noktaları;

GEREKLİ OLAN MALZEMELER

• 1 litre su

• 1 çay bardağı üzüm sirkesi

• 3 kaşık kaya tuzu

• İnce dilimlenmiş yarım limon

• Fermantasyonu sağlaması için 4-5 adet nohut

TURŞU YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Öncelikle turşu için kullanılacak sebzelerin çok iyi bastırılması ve bu sayede turşudaki su oranının çok az tutulması gerekir.

2. En iyi turşu için en az 2-4 hafta beklemek gerekir. Bu süre içinde hazırlanan turşunun kapağı kesinlikle açılmamalı ve fermentasyonu bozulmamalıdır.

TURŞUNUN FAYDALARI NELER?

1- KABIZLIĞA KARŞI ETKİLİDİR

Turşu bolca lif ve fermente maddeler içerir. Probiyotikler sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve bağırsakları çalıştırır. Bağırsaklarınız son günlerde durgun ise; sebzeli turşuları tüketerek kabızlık gibi problemleri çözebilirsiniz.

2- KALBİ KORUR

Turşunun yapısındaki yararlı bakteriler, kan dolaşımını düzenler. Kan basıncını dengeleyen turşu türleri, kalp hastalıklarının riskini de en aza indirir. Haftada 3 defa turşu tüketimi ile, kalp hastalıklarından uzak kalmanız mümkündür.

3- KANSERİ ÖNLER

Turşu hazırlarken antioksidan meyve ve sebzelerden faydalanılır. Bu besinler ise serbest radikaller ile savaşacak kadar yararlıdır. Turşu tüketen kişiler, vücuduna antioksidan maddeler aldığı için kansere yakalanma ihtimali de çok düşüktür.

4- DOĞAL AĞRI KESİCİDİR

Turşu, doğal ve leziz bir ağrı kesici besindir. Vücudun su kaybını gideren turşu, sporcularda oluşan kas ve kemik ağrılarını dindirir. Yorgun geçen günlerden sonra öğünlerinizde yarım porsiyon turşu tüketerek, ağrı kesici ilaç almaktan uzak kalabilirsiniz.

5- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kış günlerinde taze sebze ve meyve bulmakta zorlanan kişiler, turşu tüketerek vücudunu hastalıklara karşı koruyabilir. Özellikle de pancar turşunun faydaları ile vücudu koruma altına alan kişiler çok şanslı. Çünkü pancarda bulunan polifenoller vücudun tüm sene boyunca sağlıklı kalması için çalışıyor.

6- KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Ani acıkmalar ve baş dönmeleri yaşayanlar, bir iki lokma turşu ile kan şekerini dengeleyecek. Hem de sağlığı tehdit etmeden. Birden gelen tatlı krizine karşı çikolata ya da paketli ürünler tercih etmek yerine, salatalık turşunun faydaları ile açlığınızı giderebilirsiniz. Salatalık turşusu hem tok tutacak hem de kan şekerini dengeleyecektir.

TURŞU NASIL BOZULUR?

Bazen bin bir emekle yaptığımız turşuların suyu bozulabilir. Bu durumda dikkat etmekte fayda vardır. Turşular bazen kabarıp kavanozundan taşabilmektedir. Bunun sebebi fermantasyonun çok hızlı olmasından dolayıdır. Turşunun hızlı mayalanması için ekşi maya ekmek veya nohut eklenir. Turşulara konulan bu nohut ve ekşi maya ekmek turşunun içinde gazların oluşmasına ve böylece taşmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden sağlam bir cam kavanozda turşular yapılmalıdır. Aynı zamanda da eklenen nohut miktarı fazla olmamalıdır.