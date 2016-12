Türkiye Gazetesi

İspanya'da çifte vatandaşlık yasasının gelmesinden 1 yıl sonra böyle bir teklifle 500 yıl önce ülkelerinden kovdukları yahudileri geri davet eden İspanya, bu uygulamada yalnızca 3000 kişilik bir kontenjan açtı. Bu listede Arjantinliler en üstte gelirken onları takip eden ülkeler ise İsrail ve Venezuela.

Mario Cohen (68) - 'Olağanüstü bir telafi'

'Biz hep bunun için savaştık' diye konuşan Cohen'in büyükbabası ve büyükannesi İstanbul'un tanınmış ailelerinden biriydi ve Cohen büyürken Latince, İspanyolca ve Sefarad Yahudileri tarafından konuşulan eski İspanyolca'yı konuşabiliyor.

Sefarad Kültürünü Yayma ve İnceleme kurulu başkanı olan Cohen, bu grubun faaliyetlerini ve kurslarını Sefarad geleneklerini yaşatmak adına düzenliyor.

Bu olayı 'Bu çok büyük bir adım' olarak nitelendiren Cohen, bu yasadan dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Ricardo Halac (81) - 'Tarih tekerrürden ibarettir'

Ailesinin kökeni Suriye'ye dayanan Halac, Sefarad kimliğine çok derinden bağlı. Bir oyun yazarı olarak genellikle Yahudi hikayeleri hakkında yazılar yazdı.

Ancak kendisi İspanya'nın bu hamlesinden hoşnut olmadığını ve vatandaşlık başvurusu yapmayacağını belirtti.

Kendisinin 1945 yılında 10 yaşında iken babasıyla birlikte yaşadığı bir anıyı anlatan Halac, Auschwitz toplama kampında yaşadığı anıyı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

'Babam bana her zaman hazır olmalıyız çünkü her an ayrılmak zorunda kalabiliriz derdi' diyen Halac 'Şimdi İspanya'da olduğumu düşünün ve orada yaşadığımı, bu benim için kolay bir şey değil. Tarih tekerrürden ibarettir' sözleriyle konuşmasını bitirdi.