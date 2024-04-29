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İsrailli Bakan yine hadsiz bir paylaşımla Erdoğan'ı hedef aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrailli Bakan yine hadsiz bir paylaşımla Erdoğan&#039;ı hedef aldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de 7 aydır katliam yapan İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bir kez daha katliamın karşısında en büyük tepkiyi ortaya koyan Türkiye'yi hedef aldı. Katz, sosyal medyadan yaptığı Türkçe paylaşım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözlü saldırıda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "Gazze kasabı ve modern dönem Firavun'u' sözleriyle yüklenmişti.

İSRAİLLİ BAKAN BİR KEZ DAHA TÜRKİYE VE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Erdoğan'ın sözlerinin ardından İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Kudüs sonsuza kadar Yahudi halkının başkenti olarak kalacaktır. Gerçekle yüzleşin ve Türkiye'yi karanlık yerlere sürüklemeyi bırakın. Atatürk'ün mirasını ve Türk halkını utandırıyorsunuz!" diyerek Türkçe bir paylaşım yapmıştı.

İsrailli Bakan bir kez daha hadsiz paylaşımda bulundu. Katz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir kez daha Atatürük'ü kullanarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

İsrailli Bakan yine hadsiz bir paylaşımla Erdoğan'ı hedef aldı - 1. Resim

ERDOĞAN-HENİYYE GÖRÜŞMESİNDE İFTİRA ATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmesi İsrail'de büyük yankı uyandırmış, İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Türkçe tweet atarak Erdoğan ve İsmail Heniyye'ye yönelik alçakça iftirada bulunan Katz, "Müslüman Kardeşler: Tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma. Erdoğan utanmalısın" demişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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