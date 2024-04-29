Tel Aviv'de Netanyahu ve hükümetine protesto! Esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İsrail, 206 gündür Gazze soykırımını sürdürürken, Tel Aviv'de Gazze'deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi. Netanyahu ve hükümeti sert bir şekilde protesto eden binlerce gösterici, trafiği kapatarak yolu ateşe verdi. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu.
TEL AVİV SOKAKLARI DOLDU TAŞTI
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sokağa indi.
NETANYAHU'YA ÇAĞRI: ATEŞKESİ KABUL EDİN
Binlerce gösterici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde “Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez” yazılı pankart taşıdılar.
YOLU ATEŞE VERDİLER
Tel Aviv'deki Begin Caddesi’ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı