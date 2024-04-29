Tel Aviv'de Netanyahu ve hükümetine protesto! Esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Nisan 2024 23:32 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 23:42 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İsrail, 206 gündür Gazze soykırımını sürdürürken, Tel Aviv'de Gazze'deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi. Netanyahu ve hükümeti sert bir şekilde protesto eden binlerce gösterici, trafiği kapatarak yolu ateşe verdi. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.