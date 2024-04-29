Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması: Türkiye katliamın faillerini yargılatacak

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Nisan 2024 23:09 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 23:29 - Güncelleme:

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabı üzerinden 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan İsrail soykırımına yönelik açıklamada bulundu. Bakan Fidan, "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze’deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.