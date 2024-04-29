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Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması: Türkiye katliamın faillerini yargılatacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Fidan&#039;dan Filistin açıklaması: Türkiye katliamın faillerini yargılatacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabı üzerinden 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan İsrail soykırımına yönelik açıklamada bulundu. Bakan Fidan, "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze’deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Gazze gündemiyle bir araya gelen Dünya Ekonomi Forumunda diplomasi trafiğini sürdürürken, X sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'e yönelik kritik sözler sarf etti. 

Fidan'ın açıklaması ise şöyle:

"TÜRKİYE KATLİAMIN FAİLLERİNİN YARGILATACAK"

Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze’deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür.

"ULUSLARARASI KAMUOYUNDA ÇOKTAN MAHKUM OLDU"

Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkûm edilmiş durumdadır. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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